CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya "uyarı" cezası verdi.

Alınan bilgiye göre, gündemdeki maddeleri görüşen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya da bir vatandaşa telefonda küfür ettiği gerekçesiyle "uyarı" cezası verilmesini kararlaştırdı.