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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var

        Son dakika haberi Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var

        İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrildi. Kazada 4 jandarma personeli ve 3 hükümlünün yaralandığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:13
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        Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var
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        Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolu Yayık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslar ve ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

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