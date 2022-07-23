Cem Bölükbaşı, sprint yarışında 15. oldu

Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen 21 turluk sprint yarışında mücadele eden Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Yarışta Carlin takımından Yeni Zelandalı Liam Lawson birinci, Prema takımından Hint Jehan Daruvala ikinci, Art GP takımından Fransız Theo Pourchaire ise üçüncü sırayı aldı.

Fransa'daki ana yarış, yarın TSİ 10.35'te yapılacak.