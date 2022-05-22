İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 37 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı 1:03:48.709'luk dereceyle tamamlayan Charouz System takımının pilotu Bölükbaşı, damalı bayrağı 20. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, Virtuos'tan Avustralyalı Jack Doohan ikinci, Art Grand Prix ekibinden Danimarkalı Frederik Vesti üçüncülük elde etti.

Şampiyonada Drugovich, 86 puanla pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.