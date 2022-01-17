Cem Bölükbaşı, ilkleri başarmanın peşinde

2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli pilot Cem Bölükbaşı, pistlerde ilkleri başarmak istediğini söyledi.
E-spordaki başarılarını pistlere de taşıyan 23 yaşındaki sürücü, GT4 Avrupa ile Euroformula Open serilerinde elde ettiği derecelerle dikkati çekti. F3 Asya Serisi'nde de yarışan Cem Bölükbaşı, 2022 sezonu öncesi Van Amersfoort Racing takımıyla Formula 2 test sürüşlerine katıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen test yarışlarında en başarılı 10 pilot arasında yer alan Cem Bölükbaşı, yeni sezon öncesi Çekya takımı Charouz Racing System ile anlaşmaya vardı. E-spordan Formula 2'ye yükselerek dünyada bir ilki başaran Cem Bölükbaşı, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Cem Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, F2 Dünya Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde ederek hayallerinden birini gerçekleştirdiğini belirtti.
Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren 23 yaşındaki pilot, "En iyi performansımızı sergilememiz gerekiyor. 2021 bizim için çok iyi geçti. 2022'yi de en az 2021 kadar iyi geçirmemiz gerek. Hatta katbekat daha iyi yapmamız gerekiyor. Kendimizi göstermeye devam edeceğiz. Hikayemize sonuna kadar devam etmek, ilkleri başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Formula 2'de kendimi göstermek istiyorum"
Simülasyon yarışlardan Formula 1'e yükselen ilk pilot olmayı hayal ettiğini vurgulayan Cem Bölükbaşı, şu görüşleri aktardı:
"Bunu rüyalarda görüyorsunuz tabii ki. Aslında hayaller teker teker gerçek oluyor. Bunun için çalışıyoruz. Bu gerçekleşene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleşirse de orada (F1) yükselmek için çalışmaya devam edeceğiz. F2 Dünya Şampiyonası'nda yarışmak şu ana kadar attığımız en büyük adım. Dünyada bir ilki başardık ama aslında bu işin ilk basamağıydı. En büyük hayalim F1'e girebilmek ama şu an F2'deki performansıma odaklıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak Formula 2'de kendimi göstermek istiyorum."
"Alonso, her zaman favori pilotum"
Cem Bölükbaşı, tanışma fırsatı bulduğu Formula 1 pilotu Fernando Alonso ile aynı anda pistleri paylaşmak istediğini kaydetti.
F1'de 2 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol sürücüye her zaman özel bir ilgisinin olduğundan bahseden Cem Bölükbaşı, "İnsan olarak ve pistteki tüm hareketleri ile sürüşü çok ilgimi çekerdi. İlk izlediğimden beri çok başarılı bir pilottu. Çalışma şansı bulduğum ve alçakgönüllü olduğunu gördüğüm için kendisini daha çok sevdim. Alonso, her zaman favori pilotum olmuştur. Şu an aynı hafta sonunda aynı pisti paylaşacağız ama bakalım belki ileride aynı anda pisti paylaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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