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        Haberler Dünya Son dakika haberi Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar | Dış Haberler

        Son dakika haberi Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. İsrail'in herkese saldırmayı kendinde hak gördüğünü söyleyen Çelik, Batı'nın bu saldırılara sessiz kalmasını eleştirdi. Çelik, "'İsrail'in kendini korumaya hakkı var' cümlesi dünyanın en ikiyüzlü cümlesidir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:52
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        Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gerçekleştirilen Teknofest'te İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in diğer ülkeleri savaşa çektiğini söyleyen Çelik, "BM Siyonist zihniyeti aşamıyor" dedi.

        Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır.

        Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir. İsrail’in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir.

        İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail Diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler. Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır."

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