Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş bir hamle geldi.

Çebi, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile siyah beyazlı takımın son oynadığı Alanyaspor maçı hakemi Yasin Kol hakkında görüşmek için TFF'ye gitti.