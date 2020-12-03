Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Dorukhan'la anlaşmaya çok yakın olduklarını belirten Çebi'nin öne çğkan sözleri şöyle:
- Takımın yapabileceklerini gördüğüm için Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanabileceğimizi söyledim. Rehavete kapılmamalıyız.
- Ekim ayında yönetime geldiğimizde ödememiz gereken 120-130 milyon ödememiz vardı. Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Futbolcularımızda bezginlik hali vardı.
- Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Birkaç sürebilecek bir sıkıntılı süreçteyiz. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.
- Takımlarla birlik olmalıyız. En çok canı yanan biz olduk. Trabzonspor sattığı futbolculardan iyi gelir sağladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri oldu. Bizim için durum kötüydü. Gelirlerimiz bankalara temyikliydi.
- Temiz kağıdı 3 ayda bir, 6 ayda bir karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 500 milyon Lira'dan fazlasını yöneticilerle, kampanyalarla, kişisel çabalarla futbolcuların maaşlarını ödemeye çalıştık. Sürdürülebilir bir şey değil. Bankalardan rica ettik.
- Devalüasyonun getirdiği yük neredeyse yüzde 30. Yöneticilerin katkıları, kampanyalar sayesinde nefes almaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ta para konusu benim özelimdir.
- Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre %90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum. Futbolcu ile görüştük, Beşiktaş'ta kalmasını istediğimizi söyledik. 'Ben de böyle düşünüyorum' dedi. İmzalar atılınca bu işler biter. Görüşmeler iyi gidiyor.
- Adem Ljajic ile 3 kez konuştum. İlkinde koronavirüsün etkilediğini söyledi. İkincisinde 'Şans bulursam kendimi göstereceğim' dedi. Üçüncüsünde de 'Düzeleceğim' dedi. Dördüncüyü konuşmadık. Ljajic önemli bir oyuncu. Onu kazanmayı çok istiyoruz.
- Sergen Yalçın kalmak istediği güne kadar Beşiktaş'ta görevde olacaktır. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var.
- Tasarruf yapıyoruz, şampiyonluk beklemeyin gibi bir şey söz konusu değil. Tasarruf da yapacağız, şampiyonluğa da oynayacağız. Transfer limitimiz yok ama açmaya çalışacağız.
- Domagoj Vida ile Adem Ljajic geçen sene maaş indirimini kabul etmedi. Bakarsınız bu sene kabul ederler.
- Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta görmek isterim. Everton kiralık göndermeyi düşünürse gerekeni yaparız. Yerli bir futbolcu, bu konuda sıkıntılarımız var. Ocak'ta durumuna bakarız. Cenk Tosun'a kapımız açık.
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