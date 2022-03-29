ÇBK Mersin farka gitti

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Turgut Işık, Anıl Veziroğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Hayes 11, Boner 13, Esra Ural Topuz 6, Nika Baric 8, Feride Şevval Akalan 6, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 25, Fagbenle 16

OGM Ormanspor: Robinson 8, Sevgi Uzun 11, Mc Cowan 5, Damla Gezgin 6, Lucet 5, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. Periyot: 18-13

Devre: 43-31

3. Periyot: 64-45