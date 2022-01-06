Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Yasin Pehlivan ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Pehlivan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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