Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda renklerine bağladığı yıldız futbolcu Loic Remy ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

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