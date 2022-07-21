Kulüpte yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Damjan Dokovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Dokovic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."