Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çaykur Rizespor’umuzun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz…

Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."