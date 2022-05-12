Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabricio Santos de Jesus 'Baiano' ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon yeşil-mavili ekipte 28 maçta görev alırken 4 kırmızı, 8 sarı kart görerek agresif görüntüsü ile dikkat çekti. Deneyimli oyuncu, 2 yıl görev yaptığı ekipte 56 kez forma giydi.