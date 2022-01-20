Çavuşoğlu'ndan sert tepki: "Ateşle oynamasınlar"

Habertürk Yazarı Çetiner Çetin'in kaleme aldığı "PYD Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açıyor" başlıklı köşe yazısında Rum yönetiminin PKK' nın siyasi kolu PYD’ye temsilcilik açma izni verdiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin "Ateşle oynamasınlar" açıklamasında bulundu.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

Çavuşoğlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kararına ilişkin "Terör örgütlerine ofis açmak ateşle oynamaktır. Ama şunu söylemek isterim burada ofis açmalarına izin veriyorlar yarın buradan bir Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bunun bedeli de ağır olur" ifadelerini kullandı.