Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek" dedi.

Çavuşoğlu, haftaya Pakistan’da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacaklarını söyleyerek, "İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor. Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik" açıklamasında bulundu.

Konuşmasında ABD ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "ABD’yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

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