Carlos Salcedo açıkladı

Trabzonspor, Galatasaray'ın da ilgilendiği Carlos Salcedo'yu gündemine aldı. 28 yaşındaki futbolcunun Tigres ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Başarılı stoper taraftarların "Come to Trabzonspor" çağrısı üzerine konuştu ve "Hem siz hem de Galatasaray beni istiyor. Sonuçta ne olacak göreceğiz" diye konuştu.

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