A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi, gerçekleştirildi. Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti
A GRUBU
İspanya
İskoçya
Norveç
Gürcistan
Güney Kıbrıs
B GRUBU
Hollanda
Fransa
İrlanda
Yunanistan
Cebelitarık
C GRUBU
İtalya
İngiltere
Ukrayna
Kuzey Makedonya
Malta
D GRUBU
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
TÜRKİYE
Letonya
E GRUBU
Polonya
Çekya
Arnavutluk
Faroe Adaları
Moldova
F GRUBU
Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan
Estonya
G GRUBU
Macaristan
Sırbistan
Karadağ
Bulgaristan
Litvanya
H GRUBU
Danimarka
Finlandiya
Slovenya
Kazakistan
Kuzey İrlanda
San Mario
I GRUBU
İsviçre
İsrail
Romanya
Kosova
Belarus
Andorra
J GRUBU
Portekiz
Bosna Hersek
İzlanda
Lüksemburg
Slovakya
Lihtenştayn
STATÜ NASIL?
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.
Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.
Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.
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