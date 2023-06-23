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Son dakika haberi Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi... Yıldırım, başkan Ali Koç'a kongre çağrısını yinelerken "Ali Bey'e acilen tavsiyem, güven oyu alacağı kongre yapmasıdır. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil" ifadelerini kullandı

Giriş: 23.06.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
HABERTURK.COM / Ajanslar

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları:

"Biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Hayatımın kalan kısmını daha mutlu yaşamak istiyorum.

Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil.

Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok! 20 senede benim yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Maddi, manevi ve bana fikir verme olarak. Benim dışımda da mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Fenerbahçe'de bu insanlar bugün yok. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım.

"PENDİK'E YENİLDİK VE KONGRE YAPTIK"

Pendik'e yenildik ve kupadan elendiğimiz dönemde kongre çağrısı yapıldı. Kongre kararı aldık ve yaptık! Aday çıkmadı, yine tek başıma kaldım ve devam ettim. 1999'da bunu yaptım. Yönetimi değiştirdik ve güçlü yönetim yaparak devam ettik. 2006'da Denizli'de kaybettik, yeni yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra da yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali bey güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar herkes konuşmaktan çekinir. Güvenoyu almazsanız, bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Belki de kongre zamanı gelmeden, Fenerbahçe kongre yapacak. Bu görünüyor.

"HİÇ KİMSE ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"

Ali Bey'e acilen tavsiyem, güven oyu alacağı kongre yapmasıdır. 2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktür ve o büyüklüğü ummadığınız anda gösterir. Ali Bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil.

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