Salon: Ankara

Hakemler: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan

Çankaya Üniversitesi: White 14, Dikaioulaku 5, Derin Yaya 12, Prince 30, İnci Güçlü 2, Özge Kavurmacıoğlu, Melike Tuğba Oral 2

Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Olcay Çakır Turgut 4, Mc Bride 16, Iagupova 10, Stokes 8, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 7, Williams 14, Tuğçe Canıtez 9

1. Periyot: 18-23

Devre: 34-48

3. Periyot: 54-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Safiport deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-65 yenerek seride 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Nesibe Aydın-Galatasaray karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.