AA

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları hem kara hem de havadan müdahaleyle sürdü.

AA'nın haberine göre, alevlere 4 helikopter, 9 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık bir alanda hasar oluştu.