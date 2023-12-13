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        Haberler Gündem Son dakika: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı, bugün etkili olan sis nedeniyle saat 09.00'dan itibaren gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:36
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        Çanakkale Boğazı'nda sis engeli
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        Çanakkale Boğazı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından alınan kararla Boğaz hattında etkili olan sis nedeniyle gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Kapama kararı saat 09.00'dan itibaren uygulanmaya başladı. Boğazın gemi trafiğine ne zaman açılacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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