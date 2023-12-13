REKLAM advertisement1

Çanakkale Boğazı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından alınan kararla Boğaz hattında etkili olan sis nedeniyle gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Kapama kararı saat 09.00'dan itibaren uygulanmaya başladı. Boğazın gemi trafiğine ne zaman açılacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.