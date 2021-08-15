Can kaybı 59'a yükseldi!

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 59 vatandaşımız (49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, 77 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını bildirmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.