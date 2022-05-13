Çaldığı ev parasıyla eğlencede basıldı!

AA

Konya'da inşaat işçisi Ekrem Y., merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki ikametinden, ev alabilmek için biriktirdiği 290 bin liranın çalındığını fark etti.

POLİSE GİDİP İHBARDA BULUNDU

AA'da yer alan habere göre Ekrem Y.'nin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

KAMERA İNCELEMESİYLE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yürüttüğü teknik çalışma ve detaylı kamera incelemesiyle şüphelinin M.S. olduğunu belirledi.

EĞLENME MEKANINDA YAKALANDI

Harekete geçen polis, şüpheliyi çaldığı paraları bir eğlence mekanında harcarken yakaladı. Gözaltına alınan M.S'nin üzerinde 120 bin, evindeki aramada ise 140 bin lira ele geçirildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Para sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.