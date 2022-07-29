Çaldığı motosikletle vitrine çarptı! Feci ölüm!

Sakarya'da dün öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi´nde kan donduran bir kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Suriyeli uyruklu 14 yaşındaki S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT´ye ait motosikleti çaldı.

S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı.

Kırılan vitrin camının parçaları, S.B.T.A.´nın boğazını ve vücudunun çeşitli yerlerini kesti.

Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen S.B.T.A., hayatını kaybetti.