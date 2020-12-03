İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2020 tarihinde şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle sol şeritte önünde ilerleyen Dadaş Aras'tan yol istediği belirtildi.
DHA'nın haberine göre, Aras'ın yaklaşık 10 saniye sonra orta şeride geçerek şüpheli Uysal'a yol verdiği kaydedilen iddianamede, ancak Uysal'ın eline megafon alarak Aras'a küfür ettiği kaydedildi.
KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTI
Uysal'ın aracını Aras'ın aracının önüne kırarak onu durdurduğu, aracından inip yanına giderek kendisini polis olarak tanıtıp kimlik istediği belirtilen iddianamede, Aras'ın kimlik göstermeyerek 155'i aradığı ve şüphelinin hareketlerini cep telefonu ile kayıt altına aldığı ifade edildi.
6 KERE BIÇAKLADIĞI ADAMIN ARACINDAKİ 30 BİN LİRAYI DA ALDI
İddianamede, bunun üzerine şüpheli Uysal'ın ele geçirilemeyen tabancayı teşhir ettiği, yine ele geçirilemeyen çelik gövdeli büyük boy avcı bıçağını çıkararak, kabzasıyla müşteki Aras'ın boynuna arkadan vurduğu, sendeleyerek yere düşen Aras'ın üzerine oturarak sırtından, baldırından ve böbreğinden 6 kez bıçakladığı, etrafta oluşan kalabalığın tepkisi üzerine eylemine son verdiği iddia edildi.
Eylemine son veren Uysal'ın, Aras'ın aracına gidip 30 bin lira ve nüfus cüzdanını aldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.
NE OLMUŞTU
İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 6 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücü Dadaş Aras, Avukatı Bünyamin İnce aracılığı ile olay sırasında çektiği kayıtları polise vererek suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma sonucu şüpheli Uysal, 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.
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