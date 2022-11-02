HABERTURK.COM / Ajanslar

Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yapılan kazı alanında eski bir mezarlık olduğu düşünülüyor. 5 iskeletin ise dini usullere göre gömüldüğü görünüyor.

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