Büyükçekmece D - 100 karayolunda kurulan kontrol noktasında polis, İstanbul dışına çıkışları denetledi. Denetimler nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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