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Son dakika haberi Büyükada davasında karar çıktı!

Davada, FETÖ’ye üye olma suçundan uluslararası AF Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran hakkında da FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardımdan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Diğer 7 sanık hakkında da beraat kararı verildi

03.07.2020 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika
HABERTURK.COM

Büyükada'da 5 Temmuz 2017’de yapılan toplantıya ilişkin aralarından çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar belli oldu. Uluslar arası AF Örgütü Türkiye Şubesi onursal başkanı Taner Kılıç, FETÖ Terör Örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 sanık örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklar beraat etti.

BİR SANIK KATILDI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Nejat Taştan katılırken diğer sanıklar duruşmaya gelmedi. Sanıkları avukatları temsil etti. Sanık avukatları dava ile ilgili son savunmalarını tamamladı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 6 YIL

Mahkeme heyeti, dava ile ilgili olarak kararını açıkladı. Sanıklardan Uluslar arası AF örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

3 SANIĞA YARDIMDAN CEZA

Sanıklardan Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ı da FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

DİĞER SANIKLAR BERAAT ETTİ

Davada yargılanan 7 sanık hakkında ise üzerilerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

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