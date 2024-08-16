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        Son dakika haberi Bursa'da suç örgütü çökertildi: 12 gözaltı

        Bursa merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşlığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 08:08 Güncelleme: 16.08.2024 - 08:24
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        Bursa'da suç örgütü çökertildi: 12 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-18" operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa ve İstanbul'da "Kuyu-18" operasyonları düzenlendiğini belirten Yerlikaya, elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini, Pahsa dahil olmak üzere örgüt üyesi 12 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp ve tehdit ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdiklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisini verdi.

        Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak, polis ekiplerini tebrik etti.

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