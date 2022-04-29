Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Radke, Burhan Zorluer, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Serhat Fatih Uzun, Berkün Eber Üstündağ, Gökhan Gökgöz)

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Kemal Kayhan, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak)

Setler: 23-25, 21-25, 21-25

Süre: 93 dakika (31, 33, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

İlk maçta Bursa temsilcisine mağlup olan Spor Toto, seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin son maçı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'te Ankara’da oynanacak.