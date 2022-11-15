Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

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