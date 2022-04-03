Burhan Akbudak bronz madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Burhan Akbudak, erkekler 82 kiloda Almanya'dan Pascal Eisele'yi 6-1 yenerek bronz madalya kazandı.

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