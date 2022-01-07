Burak Yılmaz Fransa'da 11. sırada

36 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. 28 lig maçında 16 gol, 5 asistle Lille'i zirveye taşıyan Burak, Fransızları kendisine hayran bırakmıştı.

Milli futbolcu; Zinedine Zidane, Paul Pogba ve Thierry Henry gibi Fransa'nın yıldız isimlerini geride bıraktı. Sözleşmesi Haziran'da bitecek Burak, bu sezon 23 karşılaşmada 6 kez fileleri sarstı.

Listenin en tepesinde Paris Saint Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappé var. Karim Benzema ikinci, Lionel Messi ise üçüncü sırada yer aldı.