Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan Almanya Bundesliga takımı Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, DHA'ya açıklamalarda bulundu. İnce, "Dünyanın en zor ligine gidiyorum. Arminia Bielefeld ile çok olumlu bir transfer sürecim geçti. Bundesliga'da ve Bielefeld'te kendimi kanıtlamak istiyorum. Çok çalışacağım" dedi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Bundesliga'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen İnce, "Çok mutluyum. Dünyanın en büyük liglerinden bir tanesine gidiyorum. Ayrıca çok heyecanlıyım. Benim için her şey daha yeni başlıyor. Çok zor olacak, biliyorum. Bunun üstesinden geleceğimi düşünüyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak" diye konuştu.
"DÜNYANIN EN ZOR LİGİNE GİDİYORUM"
Bundesliga ve takımı Bielefeld'te kendini kanıtlamak istediğini dile getiren 17 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın en zor ligine gidiyorum. Arminia Bielefeld ile çok olumlu bir transfer sürecim geçti. Benden istedikleri şeylere tam olarak uyduğumu düşünüyorum. Bundesliga'da ve Bielefeld'te kendimi kanıtlamak istiyorum. Çok çalışacağım" şeklinde konuştu.
"BAŞKANIMIZ SEYİT MEHMET ÖZKAN ÇOK SAYGI DUYULACAK BİR İNSAN"
Altınordu'nun çok özel bir kulüp olduğunu söyleyen İnce, "Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bu toprakların çocuklarına güvendiğini gerçekten çok hissettiriyor. Kulübe ilk geldiğimde, 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganının, sadece slogan olmadığını gördüm. Bunu uygulamada da gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de yabancı oynatmayan tek kulüp Altınordu. Başkanımız bu konuda çok saygı duyulacak bir insan. Ona da teşekkür etmek istiyorum, üzerimde çok emeği var" açıklamasında bulundu.
"UZUN YILLAR MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK İSTİYORUM"
Türkiye A Milli Takım formasını da giymek istediğini söyleyen orta saha oyuncusu, "A Milli Takım hedefi, her futbolcuda olduğu gibi bende de var. Öncelikle Bundesliga'da kendimi geliştirip oraya eksiksiz gitmek istiyorum. Çünkü milli takımda oynamak farklı bir duygu. Uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum. Başarılı olacağımı da düşünüyorum. Kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.
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