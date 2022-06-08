Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan, 14 Haziran Salı günü ise Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-yıldızlılarda, Arminia Bielefeld forması giyen Burak İnce, DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Milli takımda yer almanın gurur verici olduğunu söyleyen İnce, "Milli takım bizim için gurur meselesi, buraya severek geliyoruz. Hedefimizde A Milli Takım. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. 2 maça da kazanmak içi çıkacağız. Bazı arkadaşlarımız Ümit Milli Takım'a veda ediyor, onları da güzel bir şekilde uğurlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım’da forma giyme hedefiyle çalıştığını belirten 18 yaşındaki futbolcu, "Burada herkesin hedefi A Milli Takım. Benim de hedefim o. A Milli Takım'a yükseleceğimi de düşünüyorum. Arminia Bielefeld'de süre almaya başladım. Burada da kendimi gösterdiğim sürece milli takım kapısı her zaman açık" şeklinde konuştu.
Önceliğinin kendisini Almanya'da kanıtlamak olduğunu söyleyen İnce, "Bundesliga'ya gittim ama istemediğimiz bir sezon oldu. Küme düştük ama Bundesliga 2'de her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Çok kaliteli bir lig. Öncelikle kendimi orada kanıtlayarak ilerlemeyi hedefliyorum. Bundeliga'ya gittiğimde antrenmanların yüzde yüz olduğunu gördüm. Öncelikli hedefim Arminia Bielefeld. Orada kendimi kanıtlayacağım ve sonrasında önüme bakacağım" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!