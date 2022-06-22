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Bulgaristan'da muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi-Demokratik Güçler Birliği koalisyonunun, Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki hükümete gensoru önergesi vermesinin ardından bugün parlamentoda oylama yapıldı.

Oylama sonucunda Başbakan Petkov'un lideri olduğu hükümet güvenoyu alamadı.

Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, hükümete verilen gensoru önergesinin gerekçesi "hükümetin kamu maliyesi ve ekonomi politikası alanındaki başarısızlığı".

Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN) geçen hafta koalisyon anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümetten çekilmişti. Başbakan Petkov, yaptığı açıklamada, İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.

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