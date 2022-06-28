Bulgaristan, 70 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

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Bulgaristan'da dün istifa eden hükümetin Başbakanı Kirili Petkov, Rusya Federasyonu’nun Sofya’da görev yapan 70 diplomatını ‘istenmeyen kişi" ilan ederek’ sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Petkov, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Pazar günü 70 kapasiteli bir Rus uçağının dolu bir şekilde Moskova seferine çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

Her biri yabancı menfaatlerin lehine çalışan 70 diplomatı memleketlerine geri yollayacaklarını ifade eden Petkov, “Bu kişilerin büyük bir bölümü başka bilgi toplama servisleri için çalışırken, diplomatik zırhını sadece ‘paravan olarak’ kullanmıştır. Yabancı ülkelerin hükümetlerinin bizim iç işlerimize karışmaya teşebbüste bulunduklarında biz de karşı tavrımızı net koyarız. Tavrımız Rusya halkına karşı bir tutum değildir.” dedi.

Bulgaristan 2021'den bu yana ülkede “casusluk yaptıkları gerekçesiyle” 10’u aşkın Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Başbakan Kiril Petkov nisanda gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova’da Bulgar diplomatların sayısı 10’un altına düşerken, Moskova’nın Sofya’da en az 114 diplomat bulundurduğunu söylemişti.

Bulgar basını Rusya’nın büyükelçiliğindeki diplomat sayısının yarıya indirilmesi öngörülen bu hamlenin sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin felce uğraması beklendiğini öne sürdü.

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