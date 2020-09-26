Bu vahşi şehir eşkıyası nasıl serbest bırakılır Hakim Bey?

Haber Merkezi'nin haberine göre akıllara durgunluk veren olay Bahçelievler'de yaşandı. Muhammed Selmo, aracıyla seyir halindeydi. Yolda mahalleden tanıdığı iki kişi ellle dur işareti yaptı. Selmo, simaen tanıdığı kişilerin yanında durdu. İki kişi restoran işletmecisi Selmo'ya aracının satılık olup olmadığını sordu. Satılık cevabını alan iki kişi "binelim bakalım" deyip araca bindi. Korku dolu anlar da böyle başladı.
KAFASINA SİLAH DAYADILAR
Arka koltuktaki kişi Muhammed Selmo'nun başına silah dayadı. "Aracı, bizim istediğimiz yere sür" diyerek tehdit etti. Issız dere yatağına geldiklerinde saldırganlar 4 kişi oldu. Gaspçılar Muhammed Selmo'dan yüklü miktarda para istedi.
Olumsuz yanıt alan saldırganlar, Selmo'yu darp etti. Aralarına alıp dakikalarca dövdü, havaya kaldırıp yere vurdu.
Selmo'nun 5 bin 700 lirasını, gümüş takı ve cep telefonunu da gasp ettiler.
7 METREDEN AŞAĞIYA ATTILAR
Para alamayan gaspçılar Selmo'yu 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. O anlarda bir vatandaşın cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Yaşanan dehşeti an be an kaydetmişti. Ağır yaralanan Selmo, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAKALANDI, SERBEST KALDI
Kimlikleri belirlenen saldırganlardan biri Bakırköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. O da sevk edildiği Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldı. Ancak karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla itiraz etti. Şehir eşkıyalarının elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmamaları için tutuklama istemiyle bir üst mahkemeye başvurdu.
JET HIZIYLA YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi itirazı yerinde buldu. Öldürmeye teşebbüs eden ve serbest bırakılan şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Biri askerde olduğu tespit edilen şüpheliler, tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranıyor.
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