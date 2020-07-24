Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Bu nasıl evlat! Dövüp, sokağa attı

Bu nasıl evlat! Annesini dövüp, kendi evinden sokağa attı

Trabzon'da A.D., 5 ay önce eşini kaybeden 87 yaşındaki annesine kâbusu yaşattı. İstanbul'dan diğer oğlu ile vefat eden eşinin Of'taki evine gelen Hidaye D., bir süre sonra burada yaşayan oğlu ile aralarında çıkan anlaşmazlıkla kendini sokakta buldu. Oğlunun kendini dövdüğünü de öne süren kadın jandarmaya sığındı. Ancak yaşlı kadın tekrar evden atıldı. Yeniden jandarmaya giden yaşlı kadın oğlundan şikâyetçi oldu

24.07.2020 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
trabzon annesini dövüp, sokağa attı
HABERTURK.COM

Trabzon'da 5 ay önce eşini kaybeden yaşlı kadının, İstanbul’dan döndüğü memleketi Of’ta oğlu tarafından dövülerek evden atıldığı iddia edildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul’da yaşayan Hidaye D., oğlu İrfan D. ile birlikte 9 Temmuz günü memleketi Trabzon'un Of ilçesine döndü. Eşini 5 ay önce kaybeden 87 yaşındaki Hidaye D. oğlunun yaşadığı Of'taki eşinin evine yerleşti. Bir süre sonra oğluyla kavga eden kadının evden atıldığı öne sürüldü.

JANDARMA GERİ GÖTÜRDÜ AMA YİNE ATILDI

Oğlu A.D. tarafından dövüldüğünü ve evden atıldığını ileri süren Hidaye D. jandarmaya sığındı. Yardım istediği jandarma tarafından evine getirilen yaşlı kadın, iddiaya göre oğlu tarafından yeniden evden atıldı.

ANNESİNE YAKLAŞMAMA KARARI

Bunun üzerine kadın yeniden jandarmaya sığındı ve oğlundan şikayetçi oldu. Jandarma, kadının diğer oğlu İrfan D.'yi aradı. Karakola giden İrfan D., annesini yanına alıp bir otele yerleşti. Anne 10 gün süreyle koruma altına alındı. A.D. için annesine yaklaşmama kararı verildi.

'ANNEMİ HEM DÖVDÜ HEM EVDEN ATTI'

İrfan D. ise, “Hem annemi dövdü hem de evden attı. Burada kadına şiddet var. Anneye darp var. Kardeşe tehdit var. Kimse bir şey yapmıyor. Evimize gidemiyoruz. Bu nasıl hukuk sistemi evimizde oturamıyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Merve Boluğur'un yeni sevgilisi hayranı çıktı!
Merve Boluğur'un yeni sevgilisi hayranı çıktı!
Fay hattını inceleyen uzmanlar: Deprem yaklaşıyor
Fay hattını inceleyen uzmanlar: Deprem yaklaşıyor
32 günlük zorlu süreci bu sözlerle anlattı! 'Mezarım kazılmıştı'
32 günlük zorlu süreci bu sözlerle anlattı! 'Mezarım kazılmıştı'
Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
YAŞ kararları Resmi Gazete'de
YAŞ kararları Resmi Gazete'de
İlaç fabrikasının buhar kazanı patladı
İlaç fabrikasının buhar kazanı patladı
Serrac ile Al Sani'den İstanbul zirvesi
Serrac ile Al Sani'den İstanbul zirvesi
Trump ve Bin Selman arasında telefon görüşmesi
Trump ve Bin Selman arasında telefon görüşmesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X