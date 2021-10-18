Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'a Bruno Peres'ten kötü haber geldi. Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edildi. Sağ kalçasında gerilme hisseden Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanırken yarın MR'ı çekilecek.

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