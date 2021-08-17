O müteahhit gözaltına alındı!

DHA

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da, 11 Ağustos´ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, bugün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.