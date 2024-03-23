NBA e 8 ma&ccedil;la devam edildi. Play-off ları &ouml;nceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Pistons ı mağlup ederek &uuml;st &uuml;ste 8, bu sezon 56. galibiyetini aldı. Celtics te Jaylen Brown 33, Payton Pritchard 20, Kristaps Porzingis ve Derrick White 19 ar sayı kaydetti. Arka arkaya 5. ma&ccedil;ını kaybeden Doğu Konferansı son sırasındaki Pistons ta James Wiseman ın 24 ve Jaden Ivey nin 16 sayısı, sezonun 58. mağlubiyetini engelleyemedi. Thunder, Raptors deplasmanında kazandı Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Toronto Raptors ı 123-103 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander 23, Jalen Williams 20 ve Chet Holmgren 18 sayı &uuml;reterek art arda 4. ma&ccedil;ını kazanan Thunder ın bu sezonki 49. galibiyetinde etkili oldu. Peş peşe 9, sezonun 47. mağlubiyetini yaşayan Raptors ta Gradey Dick 21 ve Kelly Olynyk 16 sayı attı. Sonu&ccedil;lar Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 103-123 Detroit Pistons-Boston Celtics: 102-129 San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 97-99 Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 104-91 Miami Heat-New Orleans Pelicans: 88-111 Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 117-125 Golden State Warriors-Indiana Pacers: 111-123 Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-94