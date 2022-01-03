Borsa günü yükselişle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,01 puan artarken, toplam işlem hacmi de 21,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 3,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,83 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, Çin'de ve İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ISM imalat sanayi PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 ve 1.790'ın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.