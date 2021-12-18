1. Lig’in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Ankaragücü karşılaşması konuk takımın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Erdem Özgenç’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

10. dakikada Owusu’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Selmani güçlükle kornere çeldi.

52. dakikada Ankaragücü kontratağında İshak'ın pasında topla buluşan Zahid’in şutunda top filelerle buluştu. 0-2

83. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun Berk Yıldız’a ceza sahasında müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Roshi’nin kullandığı penaltıda kaleci Akın gole izin vermedi.