Boluspor'da Osman Nuri Işılar dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Işılar'ın profesyonel futbol takımın yeni teknik direktörü olduğu paylaşıldı.

Işılar'ın yardımcılıklarını Emre Toraman, Gürkan Aslan ve Nedim Bulut'un yapacakları, kaleci antrenörünün İsmail Ünal, atletik performans antrenörünün ise Serhat Sezgin olacağı kaydedildi.