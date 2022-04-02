Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında bugün Beypiliç Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Manisa FK, deplasmanda 2-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapattı.

Spor Toto 1. Lig'de Beypiliç Boluspor ile Manisa FK karşılaştı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Manisa F'nın gollerini 26'da Erhan Çelenk ve M. Gakpa kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 77'de B. Bala attı. Mücadele Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğü ile sonlandı.

Bu maç ile 29 maça çıkan Manisa FK, 40 puana ulaştı.

Son dört maçında yalnızca bir puan toplayabilen Beypiliç Boluspor, 35 puanda kaldı.