16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Berk Yıldız’a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

22. dakikada ceza sahası dışına gönderilen topa gelişini vuran Olawoyin’in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

54. dakikada Olawoyin’in ceza sahası içine yaptığı ortada Hamza Gür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.