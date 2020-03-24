24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Boks Milli Takımı, 17 Mart Salı günü İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın durdurulmasının ardından, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na inen milli kafile doldurdukları form ile karantinaya alınmayıp evlerine gönderilmişti.
Özgeç, Boks Milli Takımı'nın İngiltere'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren müsabakaların durdurulmasının ardından yurda döndüklerini, kafilede yer alan herkesin evlerinde 14 günlük süreci geçirdiğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan bir mili sporcu ile bir antrenörlerinin bulunduğunu belirten Özgeç, "Testi pozitif çıkan milli sporcumuz Serhat Güler, İstanbul Bağcılar'da hastanede, durumu gayet iyi en son çıkan tahlillerinde sağlık durumu çok iyi, tahlilleri temiz çıkmış, 2-3 gün sonra evine göndereceğiz demişler. Diğeri de antrenörümüz Seyfullah Dumlupınar o da Bayburt'ta, onun da pozitif çıktı. Bayburt Hastanesinde tedavisine başlandı. Diğer iki sporcumuz da Trabzon'da test sonuçlarını bekliyor, bugün yarın çıkar." bilgisini verdi.
Diğer sporcular, antrenörler ve kendisinin evlerde kontrol altında bu süreci geçirdiklerini aktaran Özgeç, "Herkes evinde 14 günlük süreci geçiriyor. Zaten herhangi bir belirti olmadan hastaneye gelmeyin diye telkinde bulunuyorlar." diye konuştu.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Özgeç, İngiltere'ye giden kafileye ilişkin de "Avrupa'ya giden 13 sporcu, 6 antrenör, 2 masör ve fizyoterapist, 3 de idareci olmak üzere 24 kişiydik. Bu 24 kişi 14 günlük süreci atlatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,
Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!