DHA

Türkiye Boks Milli Takımı, 17 Mart Salı günü İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın durdurulmasının ardından, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na inen milli kafile doldurdukları form ile karantinaya alınmayıp evlerine gönderilmişti.

Özgeç, Boks Milli Takımı'nın İngiltere'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren müsabakaların durdurulmasının ardından yurda döndüklerini, kafilede yer alan herkesin evlerinde 14 günlük süreci geçirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan bir mili sporcu ile bir antrenörlerinin bulunduğunu belirten Özgeç, "Testi pozitif çıkan milli sporcumuz Serhat Güler, İstanbul Bağcılar'da hastanede, durumu gayet iyi en son çıkan tahlillerinde sağlık durumu çok iyi, tahlilleri temiz çıkmış, 2-3 gün sonra evine göndereceğiz demişler. Diğeri de antrenörümüz Seyfullah Dumlupınar o da Bayburt'ta, onun da pozitif çıktı. Bayburt Hastanesinde tedavisine başlandı. Diğer iki sporcumuz da Trabzon'da test sonuçlarını bekliyor, bugün yarın çıkar." bilgisini verdi.

Diğer sporcular, antrenörler ve kendisinin evlerde kontrol altında bu süreci geçirdiklerini aktaran Özgeç, "Herkes evinde 14 günlük süreci geçiriyor. Zaten herhangi bir belirti olmadan hastaneye gelmeyin diye telkinde bulunuyorlar." diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Özgeç, İngiltere'ye giden kafileye ilişkin de "Avrupa'ya giden 13 sporcu, 6 antrenör, 2 masör ve fizyoterapist, 3 de idareci olmak üzere 24 kişiydik. Bu 24 kişi 14 günlük süreci atlatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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