Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın söndürüldü

Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içindeki bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.45 sıralarında çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edilirken kampüste bulunan kültürel miras müzesinin çatısında yangın çıktığı öğrenildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken inceleme devam ediyor